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الإطاحة بمروجي السموم ومخالفي البيئة في جدة وعسير والحدود الشمالية

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
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ألقت مكافحة المخدرات القبض على مقيم في محافظة جدة لترويجه 47.7 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

إحالة المتهم إلى النيابة العامة:اضافة اعلان


وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 84 كجم من القات المخدر:


من جهتها، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب  83 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الأمن البيئي يضبط مواطنين مخالفين:


كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة الحدود الشمالية، تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المتخصصة.

وأكدت القوات: أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

طرق التواصل والإبلاغ:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما تم تخصيص رقم 999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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