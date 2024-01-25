الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بمروجي السموم في عسير بحوزتهم 172 كجم من المخدرات

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب وترويج أكثر من (172) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمنطقة عسير، والقبض على مهربيها ومروجيها، وهم مقيمان ومواطن.اضافة اعلان

"أمن عسير" يحبط محاولة تهريب مخدرات:


وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

دوريات الإدارة العامة للمجاهدين

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما تم تخصيص رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

عاجل.. إعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي

رسوم إتمام التنازل عن ملكية السيارة عبر منصة أبشر

"المرور" يضبط 1659 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة

تعرف على أفضل أوقات التسميد للنخيل وكميات السماد العضوي والكيماوي

جازان.. الجهات الأمنية تحبط عمليتي تهريب وترويج مواد مخدرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

القات المخدر - جازان - المخدرات 9:05 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

إحباط تهريب 143 كجم من السموم في عسير

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 7:33 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

في حملة نوعية .. الإطاحة بمواطنين في رفحاء لترويجهما السموم

الحرب على المخدرات 6:04 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

الإطاحة بمواطن في الجوف لترويجه أقراصا مخدرة

الادوية المخدرة 11:21 م الأحد، 07 يناير 2024

الإطاحة بمروجي السموم في عسير.. وضبط كمية ضخمة من المخدرات

اقرأ أيضا

قيادة - سيارة - الزكاة
6:43 م الخميس، 25 يناير 2024

سيارة موديل 2013 هل يمكن السفر بها للخليج؟ توضيح مهم من هيئة الزكاة

الغذاء - الدواء - دقيق - القمح
6:21 م الخميس، 25 يناير 2024

هل يسمح بإضافة أي مواد لدقيق القمح؟.. توضيح مهم من "هيئة الغذاء"

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
5:45 م الخميس، 25 يناير 2024

حريق في أحد المصانع بمدينة الجبيل الصناعية

حساب المواطن - ريال
5:32 م الخميس، 25 يناير 2024

متى تصدر نتائج الأهلية للدفعة الجديدة؟.. حساب المواطن يجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مساند
12:01 ص الجمعة، 26 يناير 2024

مساند يكشف عن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

حساب المواطن
12:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. عند استغناء القطاع الخاص عن الزوجة.. كيف يتم تعديل دخلها في حساب المواطن؟

أهم 10
11:00 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي كريم وولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

WhatsApp Image 2024-01-25 at 8.46.15 PM
10:00 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. إعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي

حريق إيران
9:07 م الخميس، 25 يناير 2024

حريق هائل يلتهم مستشفى في طهران (فيديو)

الشيخ سعد الخثلان
9:06 م الخميس، 25 يناير 2024

يأتم بشخص لا يستطيع أن يصلي قائما.. ما حكم صلاته؟