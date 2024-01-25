الإطاحة بمروجي السموم في عسير بحوزتهم 172 كجم من المخدرات

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أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب وترويج أكثر من (172) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمنطقة عسير، والقبض على مهربيها ومروجيها، وهم مقيمان ومواطن. اضافة اعلان





"أمن عسير" يحبط محاولة تهريب مخدرات:



دوريات الإدارة العامة للمجاهدين

