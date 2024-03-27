الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بـ 4 مواطنين ومقيم في المدينة والقصيم بحوزتهم 34 ألف قرص مخدر

ضبط مهربي مخدرات
ضبط
أ أ
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما (15,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

ضبطية في القصيم:


كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية، ومواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم (19,940) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر.
 وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تنبيه من الجهات الأمنية:


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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