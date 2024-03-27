الإطاحة بـ 4 مواطنين ومقيم في المدينة والقصيم بحوزتهم 34 ألف قرص مخدر

أ أ

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما (15,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



ضبطية في القصيم:

تنبيه من الجهات الأمنية: