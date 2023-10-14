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صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بـ 3 مواطنين في الرياض لارتكابهم هذه الجريمة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
شرطة الرياض
أ أ
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قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لاتخاذهم وحدة سكنية وكراً لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.اضافة اعلان
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

تنبيه أمني


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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