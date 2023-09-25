الإطاحة بـ 3 مواطنين في "الخرمة" لارتكابهم هذه الجريمة

أ أ

ألقت شرطة محافظة الخرمة القبض على 3 مواطنين، إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة.





إيقاف المواطنين الثلاثة:



اضافة اعلان

الإجراءات القانونية



منطقة تبوك



وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقاف المواطنين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.وأضاف أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.في وقت سابق، قبضت شرطة محافظة الطائف على (8) مواطنين إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.في سياق متصل ، قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة تبوك على (4) مواطنين لتعطيلهم حركة السير في أحد الطرق بمدينة تبوك.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة, وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.https://twitter.com/security_gov/status/1706059661135233287حفر الباطن:كما ألقت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية القبض على شخصين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب العامة.وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى لنيابة العامة.شرطة الرياض:وقبل ساعات قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.منطقة جازانكما قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.https://twitter.com/security_gov/status/1706059661135233287