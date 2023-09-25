الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بـ 3 مواطنين في "الخرمة" لارتكابهم هذه الجريمة

الأمن السعودي
الأمن العام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
ألقت شرطة محافظة الخرمة القبض على 3 مواطنين، إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة.

إيقاف المواطنين الثلاثة:

اضافة اعلان
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقاف المواطنين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضاف أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

في وقت سابق، قبضت شرطة محافظة الطائف على (8) مواطنين إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة.

الإجراءات القانونية


وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

منطقة تبوك


في سياق متصل ، قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة تبوك على (4) مواطنين لتعطيلهم حركة السير في أحد الطرق بمدينة تبوك.


وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة, وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

https://twitter.com/security_gov/status/1706059661135233287

حفر الباطن:
كما ألقت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية القبض على شخصين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب العامة.


وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى لنيابة العامة.

شرطة الرياض:

وقبل ساعات قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

منطقة جازان
كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.






https://twitter.com/security_gov/status/1706059661135233287

اقرأ أيضا

IMG-20230924-WA0009
9:24 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

الإطاحة بـ 12 مواطنا في الطائف وتبوك إثر مشاجرة جماعيةوتعطيل حركة السير

أهم 10
9:12 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أهم 10.. تحذير جوي لمدة 5 أيام وعلامة مقلقة لزلزال مدمر في هذه الدولة

المتهمان
8:29 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

ارتكبا سلوكيات منافية للآداب العامة.. الإطاحة بشخصين في حفر الباطن

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
8:13 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

المملكة تدين "استفزازات المتطرفين" في المسجد الأقصى

اقرأ أيضا

خلال أسبوع.. ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة.

ضبط مواطن متلبسًا بترويج مواد مخدرة في الرياض وآخر بجازان

عروض المقاتلات الجوية تعتلي قصر المؤسس بالخرج .. ورفع 4500 علم خلال مسيرة وطنية

الجوازات تصدر أكثر من 17 ألف قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة

تحذير عاجل.. محلل طقس يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة مع أمطار غزيرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-09-04 at 6.17.57 PM 6:26 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الأمن العام يطيح بـ ٤ مقيمين في الرياض .. ويكشف التهم الموجهة إليهم

الحرب على المخدرات 11:16 م الخميس، 31 أغسطس 2023

ضربة نوعية لتجار السموم في جازان وتبوك .. الكشف عن تفاصيل الإطاحة بهم

2147213 8:12 م الخميس، 31 أغسطس 2023

النقل تكشف آخر تطورات أعمال الصيانة في عقبة شعار بعسير.. وموعد الافتتاح الرسمي

2149106 5:24 م الخميس، 31 أغسطس 2023

توضيح مهم من هيئة العقار بشأن تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

اقرأ أيضا

مجموعة الاصدقاء
4:37 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

المملكة و 4 دول تطلق مبادرة "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي"

أخبار السعودية
4:34 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. احتفالات المدارس والجامعات باليوم الوطني وتحذير من التعليم وحريق ضخم بالقطيف

ماء زمزم
3:54 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

الجح والعمرة تقدم 4 نصائح عند شرب ماء زمزم

وزارة التعليم السعودية
3:13 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

التعليم تحذر: تكليف المعلمين أو الطلبة بإقامة أنشطة على حسابهم "مخالفة"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

بطل قتالي
1:40 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

بسبب حرق القرآن.. ملاكم سويدي شهير يتخلى عن جنسيته : لن أمثل السويد

طلاب الجامعات
9:52 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بعد إجازة اليوم الوطني.. تعرف على موعد الإجازة المطولة الثانية للطلاب والمعلمين

IMG-20230924-WA0009
9:24 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

الإطاحة بـ 12 مواطنا في الطائف وتبوك إثر مشاجرة جماعيةوتعطيل حركة السير

أهم 10
9:12 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أهم 10.. تحذير جوي لمدة 5 أيام وعلامة مقلقة لزلزال مدمر في هذه الدولة

المصحف
8:08 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

المملكة تدين بشدة تمزيق نُسخ من المصحف أمام سفارات في لاهاي

الدعم السكني سكني
8:51 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص إيداع الدعم السكني