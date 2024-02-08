الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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الإطاحة بـ 11 مخالفًا لسرقتهم كيابل كهربائية في بيشة والكشف عن جنسياتهم

القبض على مخالفين
القبض على مخالفين في بيشة
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ألقت شرطة محافظة بيشة تقبض على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود لسرقتهم كيابل كهربائية.

سرقة كيابل في بيشةاضافة اعلان


وتفصيلا، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص تم ضبطه في ملكية خاصة من قبل مالكها، فقد قبضت شرطة محافظة بيشة على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لسرقتهم كيابل كهربائية.

القبض على ناشر المقطع


وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة والقبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

القبض على مروج إمفيتامين 


وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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