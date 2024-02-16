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الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مصابًا من الشويحطية خلال 7 دقائق

الاسعاف الجوي
الإسعاف الجوي
أ أ
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باشرت الفرق الإسعافية الأرضية، والإسعاف الجوي التابعة للفرع، بلاغًا عن حادث في منطقة الشويحطية الواقعة شمال الجوف.
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الإسعاف الجوي ينقل مصاب حادث الشويحطية

وقام الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف بنقل المصاب من منطقة الشويحطية إلى طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا خلال 7 دقائق.
ووصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 10 دقائق، فيما تم نقل الحالة للطوارئ خلال 7 دقائق.

نقل إصابتين من حادث منطقة صحراوية

وكان الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نقل إصابتين تعرضتا لحادث بمنطقة صحراوية.
وفور وقوع الحادثين باشرت الفرق الأرضية وفرقة الإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادثٍ في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف.

وصول فرق الإسعاف الجوي في 10 دقائق

وقدمت الفرق الأرضية الخدمة الإسعافية للمواطنيين بالموقع حتى وصول الإسعاف الجوي، ومن ثم نقلهما لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، حيث وصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 10 دقائق فيما تم نقل المصابين للطوارئ خلال 10 دقائق.

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