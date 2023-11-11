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الإرشاد الزراعي يوجه نصيحة مهمة لمزارعي "البقدونس" لضمان نمو وازدهار النبات

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البقدونس
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قال الإرشاد الزراعي إنه يجب التعامل مع "البقدونس" بطريقة معينة حيث يجب تعرض النبات دائما للشمس.

أشعة الشمس:

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وأكد أن تعرض النبات جيدا لأشعة الشمس يضمن النمو الجيد للأوراق التي تشكل الجزء المأكول.

وأوضح أن أفضل الأماكن التي يمكن زراعة البقدونس بها هي المناطق المكشوفة المعرضة للشمس طوال الوقت.

نبات الشمندر:


في وقت سابق، قال الإرشاد الزراعي إن كميات الأسمدة الواجب إضافتها لنباتات شمندر المائدة تتحدد على أساس نتائج تحليل التربة.

وأوضح أنه يجب إضافة الكميات المناسبة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كما يجب تجنب إضافة كميات زائدة من النيتروجين حتى لا يزداد النمو الخضري على حساب نمو الجذور ونوعيتها.

محاصيل زراعية:


في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المزارعين، باستخدام آلات الرش المناسبة لكل محصول، وذلك عند مكافحة الآفات.

وقال الخبير الزراعي مصنت الشراري، إنه إذا كان هناك محاصيل زراعية كبيرة فيجب استخدام آلات رش كبيرة.

وأضاف: "ليس من المنطق استخدام مرشة الظهر على مساحة كبيرة، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك إهدار للوقت".

وتابع: "في هذه الحالة يجب استخدام الآلة الكبيرة التي تعمل بالماتور وذلك لتغطية أكبر مساحة ممكنة".

طريقة خاطئة:


في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي بتجنب تبريد الأدوية البيطرية عن طريق وضعها في ماء الشرب وذلك للأغنام والماعز.

وأوضح أن هذه ممارسة خاطئة تؤثر سلبًا على فاعلية وتأثير هذه الأدوية.

وأضاف أن تبريد الدواء بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تخفيف تركيزه والتأثير على قدرته.

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