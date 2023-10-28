الإجازات والاختبارات ونهاية الفصل الدراسي الأول.. مواعيد مهمة للطلاب والمعلمين

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أعلنت وزارة التعليم عن ما تبقى من الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات والمعلمين، مشيرة إلى مواعيد الإجازة والاختبارات الشفهية والعلمية والنهائية، والتالي جاءت كالتالي: اضافة اعلان



1- إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الخميس 1445/4/18هـ.



2- بداية الاختبارات الشفهية والعملية:

يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ.



3- بداية الاختبارات لنهائية:

يوم الأحد 1445/4/28هـ.



4- بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول:

بنهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة التعليم، عن موعد إجازة نهاية الأسبوع المطوَّلة الثانية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الحالي، والتي تبدأ الأسبوع المقبل.



الإجازة الثانية للطلاب هذا العام

وأوضحت أنه من المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة مطولة يوم الخميس الموافق 18 من ربيع الثاني، الموافق 2 من نوفمبر 2023، حيث تعد هذه الإجازة المطولة هي الثانية التي يحصل عليها الطلاب في العام الدراسي الحالي 1445هـ.

وحصل الطلاب في مدارس وجامعات المملكة على إجازة مطولة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين في 24 من سبتمبر.



10 إجازات رسمية للطلاب

وكشفت الوزارة عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، والذي بدأ يوم الأحد 20 أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 يونيو 2024 ويتضمن التقويم الدراسي 1445، 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.



4 إجازات لمدة 5 أيام

وأكدت الوزارة أن الإجازة المطولة الأولى، وتبدأ يوم السبت 2 نوفمبر 2023، وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2023 .

وبينت أن الإجازة المطولة الثانية، وتبدأ يوم السبت 15 ديسمبر 2023، وتنتهي يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2023.

وأضافت أن الإجازة المطولة الثالثة، وتبدأ يوم السبت 5 يناير 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء 8 يناير 2024.14‏/10‏/2023.

الإجازة المطولة الرابعة يوم الأحد الموافق 24 من شهر شوال 1445، الموافق 3 من مايو 2024.



جدول الإجازات المطولة

وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:

- إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.

- إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.

- إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.

- إجازة مطولة - 17 ديسمبر 2203.

- إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.

- إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.

- إجازة مطولة- 2 مايو 2023.



التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.