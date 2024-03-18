الإثنين 8 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة
“تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 8 رمضان 1445 هجرية، الموافق 18 مارس 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الاثنين 8 رمضان 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:26 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:51.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:19 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:45 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 8 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:10
المدينة – 5:09
الرياض – 4:41
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:29
المدينة – 12:30
الرياض – 12:02
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:32
المدينة – 6:32
الرياض – 6:04
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:32
المدينة – 8:32
الرياض – 8:04