الإثنين 6 شوال .. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر في المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 6 شوال 1445 هجرية، الموافق 15 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 6 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:53 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:34.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:44 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:30 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 6 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:43المدينة – 4:38الرياض – 4:10○ موعد أذان الظهرمكة – 12:21المدينة – 12:22الرياض – 11:54○ موعد أذان العصرمكة – 3:45المدينة – 3:51الرياض – 3:22○ موعد أذان المغربمكة – 6:41المدينة – 6:44الرياض – 6:16○ موعد أذان العشاءمكة – 8:11المدينة – 8:14الرياض – 8:46