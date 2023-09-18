الإثنين 3 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالدمام

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 3 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 18 سبتمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:08 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:12.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:06 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 3 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 3 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:53المدينة – 4:51الرياض – 4:23○ موعد أذان الظهرمكة – 12:15المدينة – 12:16الرياض – 11:48○ موعد أذان العصرمكة – 3:41المدينة – 3:43الرياض – 3:15○ موعد أذان المغربمكة – 6:22المدينة – 6:23الرياض – 5:55○ موعد أذان العشاءمكة – 7:52المدينة – 7:53الرياض – 7:25