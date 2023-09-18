الإثنين 3 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالدمام

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 3 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 18 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:08 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:12.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:06 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 3 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الاثنين
3 ربيع الأول 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:53
المدينة – 4:51
الرياض – 4:23
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:15
المدينة – 12:16
الرياض – 11:48
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:43
الرياض – 3:15
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:22
المدينة – 6:23
الرياض – 5:55
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:52
المدينة – 7:53
الرياض – 7:25