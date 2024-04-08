الإثنين 29 رمضان .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة
“تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 29 رمضان
1445 هجرية، الموافق 8 أبريل 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الإثنين 29 رمضان 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
8:01.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:52 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:56 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 29 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:49
المدينة – 4:46
الرياض – 4:18
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:55
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:38
المدينة – 6:41
الرياض – 6:13
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:38
المدينة – 8:41
الرياض – 8:13