الإثنين 29 رمضان.. توقيت السحور والإفطار بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الإثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:49، وفي المدينة المنورة 4:46، وفي الرياض 4:18، وفي بريدة 4:26، وفي الدمام 4:01، وفي أبها 4:43، وفي تبوك 4:52، وفي حائل 4:33.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:30، وفي جازان 4:44، وفي نجران 4:37، وفي الباحة 4:45، وفي سكاكا الساعة 4:35 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الإثنين 29 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:38 مساء، المدينة المنورة 6:41، الرياض 6:13، بريدة 6:25، الدمام 6:01 ، أبها 6:26.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:56، وفي حائل 6:35، وفي عرعر 6:40، وفي جازان 6:25، وفي نجران 6:18، وفي الباحة 6:31، وفي سكاكا 6:43.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.