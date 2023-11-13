الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 29 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 29 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 13 نوفمبر 2023م.


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:36 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:21.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:32 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:12 مساءً بمشيئة الرحمن.


وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 29 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 29 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:12
المدينة – 5:16
الرياض – 4:48
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:17
المدينة – 3:14
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:40
المدينة – 5:36
الرياض – 5:08
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:10
المدينة – 7:06
الرياض – 6:38



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