الإثنين 23 شعبان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق
المملكة، ليوم الإثنين 23 شعبان 1445 هجرية، الموافق 4 مارس 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 23 شعبان 1445هـويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:41 دقيقة،
بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:13.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:35 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:06 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 23 شعبان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:23
المدينة – 5:23
الرياض – 4:55
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:33
المدينة – 12:34
الرياض – 12:05
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:27
المدينة – 6:26
الرياض – 5:58
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:57
المدينة – 7:56
الرياض – 7:28