الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 20 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 4 ديسمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:49 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:17.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:45 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 20 جمادى الأولى الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:23
المدينة – 5:28
الرياض – 5:00
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:11
المدينة – 12:12
الرياض – 11:44
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:17
المدينة – 3:13
الرياض – 2:44
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:38
المدينة – 5:33
الرياض – 5:05
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:08
المدينة – 7:03
الرياض – 6:35




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