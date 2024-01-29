الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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الإثنين 17 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في تبوك

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 17 رجب 1445 هجرية، الموافق 298 يناير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 17 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:50.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:41 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 17 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:34
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:43
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:09
المدينة – 6:05
الرياض – 5:36
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:39
المدينة – 7:35
الرياض – 7:06


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