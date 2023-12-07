الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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الأيام القادمة.. تحذير من أمطار غزيرة على هذه المناطق

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حالة مطرية
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حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية متفاوتة علىالمملكة والجزيرة العربية خلال الأيام القبلة.
وحسب التوقعات فقد تم التحذير من المنخفض الجوي الأوروبي وتأثيراته بأمطار متفاوته على المملكة والجزيرة العربية فترة اسبوعين قادمة.اضافة اعلان

حالة مطرية وسماء غائمة ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد سماءً غائمة جزئيًا على مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
توقع المركز الوطني للأرصاد إنخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل وجازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

سماء غائمة وضباب على 5 مناطق

وبينت أن الحالة المتوقعة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، خاصة منطقة الحدود الشمالية، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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