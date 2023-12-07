الأيام القادمة.. تحذير من أمطار غزيرة على هذه المناطق

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حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية متفاوتة علىالمملكة والجزيرة العربية خلال الأيام القبلة.
وحسب التوقعات فقد تم التحذير من المنخفض الجوي الأوروبي وتأثيراته بأمطار متفاوته على المملكة والجزيرة العربية فترة اسبوعين قادمة.
حالة مطرية وسماء غائمة ورياح نشطةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد سماءً غائمة جزئيًا
على مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
توقع المركز الوطني للأرصاد إنخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل وجازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.