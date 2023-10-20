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صحيفة تواصل الالكترونية

الأونروا تعلن تضرر 33 منشأة تابعة لها بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان الصهيوني على غزة 6
غزة
أ أ
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تضرر 33 منشأة تابعة لها في قطاع غزة، بفعل عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي، الذي راح ضحيته 16 موظفاً من العاملين فيها.اضافة اعلان

القصف الإسرائيلي على غزة


وأكدت المنظمة في تقرير لها، أن القصف الإسرائيلي تسبب في استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة مائة كانوا يحتمون بمؤسسات الأونروا من القصف.
وأشارت إلى أنها تواصل جهودها على جميع المستويات لتأمين الوقود والغذاء والمياه لنحو مليون فلسطيني في قطاع غزة نزحوا عن منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي، الذي دمر منازلهم، لافتة النظر إلى أن عشرات الآلاف من المرضى النازحين بحاجة إلى الرعاية الصحية العاجلة.

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