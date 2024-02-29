"الأوقاف": استرداد 1.5 مليار ريال لعدد من الأوقاف

أ أ

أعلنت هيئة الأوقاف أنها نجحت في استرداد 1,5 مليار ريال لعدد من الأوقاف.

وتمكنت الهيئة من حماية أصول بمئة مليار ريال من الاستغلال غير المشروع تنظيمًا للقطاع الوقفي والمحافظة عليه، وفقًا لفضائية "الإخبارية".

هيئة الأوقاف تسترد 1,5 مليار لعدد من الأوقاف وتحمي أصولا بمئة مليار ريال من الاستغلال غير المشروع تنظيما للقطاع الوقفي والمحافظة عليه #الإخبارية_عاجل February 29, 2024

كسب القضايا الوقفية



تنظيم القطاع الوقفي



يشار إلى أن الهيئة حققت نجاحاتٍ متعددةٍ، في كسب القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، وتباشر قضايا في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي.يأتي ذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.