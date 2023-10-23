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الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن "بدو" ونفخر بذلك (فيديو)

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان
أ أ
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أعرب وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن فخره واعتزازه بجذوره العربية، وكونه بدويًا ولازال، وفق قوله.
وقال في انطلاق منتدى الاستثمار السعودي- الأوروبي: "في البداية أود أن أرحب بأصدقائنا وضيوفنا، ويمكنني أن أؤكد لكم أنهم لم يعودوا ضيوفًا منذ مساء الأمس بل أصبحوا أصدقاء وجزءًا من نسيجنا".اضافة اعلان

نحن بدو ونفتخر بذلك

وأضاف: "نحن بطبعنا سعوديين وإذا لم يكن لديكم مانع أود أن أعطي اختصارًا بطبعنا، نحن ببساطة بدو، كنا كذلك ونفتخر بذلك، وسنبقى بدوًا لكن ببعض من الحداثة". 
وتابع: "على الرغم من التحول الحديث الذي نمر به. نحن نحافظ على هويتنا البدوية، ولا نزال نرحب بضيوفنا بأذرع مفتوحة وقلوب مرحبة، والآن حتى أصبحت بلدنا بلدًا مفتوحًا، ولانغير معتقداتنا لانظهر بشكل جيد".
واستدرك الأمير عبد العزيز بن سلمان، قائلاً: "ولكن بصراحة مع ما نقوم به الآن يمكننا التحدث بفخر وصدق أيضًا. إن كل ما نخطط له سوق يتم بقيادة شابة مصممة على ضمان أن نبقى قوة حية في صناعة الطاقة".


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