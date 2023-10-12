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صحيفة تواصل الالكترونية

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل نظيره الكويتي

2023-10-12_20-24-43
وزير الداخلية
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتبه بالوزارة، اليوم، معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت .اضافة اعلان

مسارات التعاون الأمني


 وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين ، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتورهشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، وعددمن كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
 فيما حضره من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخ المهندس حمود المبارك حمود الصباح الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

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