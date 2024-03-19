الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.



استقبال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة:

وقد جرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف على برامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.