الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل رئيس منظمة الشرطة الدولية "إنتربول"

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، رئيس منظمة الشرطة الدولية (انتربول) اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.



وزير الداخلية يستقبل رئيس منظمة الشرطة الدولية "إنتربول":

وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام الشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) العقيد عبدالملك إبراهيم آل صقيه.