الأمير سعود بن نهار يطمئن على صحة أسرتين تعرض منزلهما لحريق بالطائف

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اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، على حالة أسرتين تعرض منزلهما لحريق في أحد الأحياء السكنية في المحافظة.





عطل في ثلاجة تبريد تسبب في الحريق اضافة اعلان



الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص بعد حريق بمنزلهم



الدفاع المدني في الدمام تعامل مع حريق الحاويات



وتابع سمو محافظ الطائف مع الجهات ذات العلاقة حالة الأسرتين الصحية، بعد أن تسبب عطل في ثلاجة التبريد في الحريق، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق وإخراج 6 أشخاص بينهم أطفال ونساء دون إصابات.وثمّن سموه جهود رجال الدفاع المدني والمشاركين في عمليات الإنقاذ وإسهاماتهم في الحيلولة دون إصابتهم بمكروه.أعلن الدفاع المدني بالطائف، عن إنقاد 6 أشخاص إثر حريق في مبنى، ولم ينتج أية إصابات عن الحادث.كما استطاعت قوات الدفاع المدني بتبوك من إنقاذ 7 أشخاص إثر حريق في مبنى، نتج عنه إصابة واحدة تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ بالمدينة تحركت لإخماد حريق شب في أحد المنازل بحي شروان، وتم إنقاذ 6 أفراد بدون إصابات.من جهة أخرى باشرت، اليوم الأحد، فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام حريقًا اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة لميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام، وفقًا لـ "اليوم".وبحسب مصدر من إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، فإن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا عن الحريق صباح اليوم، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الحادث.