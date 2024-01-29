الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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الأمن العام: 20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الأمن العام
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أكد الأمن العام، على أنه يعاقب كل من ينقل أو ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بغرامة 20 ألف ريال.

20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبةاضافة اعلان

وقال حساب "الأمن العام" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ودون إخلال  بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ينص على:

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة مقدراها 20 ألف ريال، على كل من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.

للمخالف حق التظلم من القرار خلال 60 يومًا

وأوضح "الأمن العام" أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

غرامات نظام كاميرات المراقبة الأمنية:

– غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية.
– غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

ألف ريال غرامة عدم وضع لوحة تبين وجود الكاميرات

– غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
– غرامة مقدارها 5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، ويجب أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.

10 آلاف ريال مخالفة تركيب كاميرات المراقبة

– غرامة مقدارها (10.000) ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.

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