الأمن العام يطالب بالإبلاغ عن تهريب المخدرات

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يشارك الأمن العام، ممثلا في شرطة منطقة الرياض، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة؛ للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود في مجمع النخيل مول. اضافة اعلان





حملة "وطن بلا مخالف"





الإبلاغ عن مخالفي الإقامة والحدود





إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا



وتأتي مشاركة الأمن العام لتوعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة «وطن بلا مخالف»، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكل أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات.وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.كشفت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأمن العام، أنه يمكن إصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا وبسهولة ودون الحاجة لزيارة مقار الأمن العام.





خطوات إصدار إذن التنقل بالسلاح



وأوضحت منصة أبشر على حسابها في "إكس"، أنه يمكن تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الرجوع إلى مقار الأمن العام، وذلك عبر هذه الخطوات:1 – الدخول إلى منصة أبشر.2 – اختيار "خدماتي".3 – اختيار "الأمن العام".4 – اختيار "إدارة الأسلحة".5 – تحديد نوع السلاح.6 – اختيار "إصدار تصريح نقل".7 – تحديد مسار التنقل.8- اختيار الأسلحة والذخيرة المضافة في التصريح.9 – إتمام دفع الرسوم.