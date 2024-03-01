الأمن العام يحذر من التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة

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حذر الأمن العام من أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، يعد مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وأضاف أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية فقط داخل أراضي المملكة، وفق الأنظمة والتعليمات المنظّمة لذلك.
التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية. pic.twitter.com/WbOgQrRxTk— الأمن العام (@security_gov) March 1, 2024
شروط منح رخصة السلاح وإلغائهاويجب أن تتوافر عدة شروط وإجراءات للحصول على رخصة حمل، أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، على النحو التالي:
أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية
ألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية
أن يكون طالب الرخصة خاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة
ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح
ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته
تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
إلغاء رخصة حمل السلاحفي المقابل يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الحالات التالية:
إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته
إذا فقد الشخص المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة
إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.