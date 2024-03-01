الجمعة، 20 شعبان 1445 ، 01 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأمن العام يحذر من التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة

ترخيص السلاح
تحذير من التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


حذر الأمن العام من أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، يعد مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وأضاف أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية فقط داخل أراضي المملكة، وفق الأنظمة والتعليمات المنظّمة لذلك.اضافة اعلان


شروط منح رخصة السلاح وإلغائها

ويجب أن تتوافر عدة شروط وإجراءات للحصول على رخصة حمل، أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، على النحو التالي:
أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية
ألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية
أن يكون طالب الرخصة خاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة
ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح
ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته
تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

إلغاء رخصة حمل السلاح

في المقابل يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الحالات التالية: 
إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته
إذا فقد الشخص المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة
إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

اقرأ أيضا

"التعليم" و"الخارجية" تطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين للدراسة بالمملكة

لا يُصدق.. شاهد كيف تجمّدت المياه مع شدة البرد في حائل؟

استعدادًا لرمضان.. تنبيه لـ"الحج والعمرة" بشأن استخدام المرافق في الحرمين الشريفين

تتيح العمل بالمملكة.. الحيسوني يكشف عن 6 مزايا للتأشيرة التعليمية (فيديو)

متحدث الأرصاد: "حار صيفًا بارد شتاءً" لم تعد تمثل وصفًا حقيقيًا لمناخ المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشبو - شبو - مخدرات 6:45 م الأحد، 25 فبراير 2024

دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة تقبض على مقيم لترويجه مادة (الشبو) المخدر

تنزيل 7:41 م الجمعة، 23 فبراير 2024

تخلى عن مروءته. شرطة حائل تقبض على شخص ارتكب هذا الأمر وفر هاربًا (فيديو)

تم القبض 11:04 ص الأربعاء، 21 فبراير 2024

عاجل.. شرطة الرياض تطيح بمقيم ومواطنين لظهورهم بمحتوى مرئي يرتكبون فعلًا مشينًا

فيديو 12:02 ص الجمعة، 16 فبراير 2024

القبض على 4 مواطنين لاعتدائهم على شخصين بمكان عام في الرياض