الأمن العام يحذر من التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة

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حذر الأمن العام من أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، يعد مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وأضاف أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية فقط داخل أراضي المملكة، وفق الأنظمة والتعليمات المنظّمة لذلك.



شروط منح رخصة السلاح وإلغائها



إلغاء رخصة حمل السلاح



ويجب أن تتوافر عدة شروط وإجراءات للحصول على رخصة حمل، أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، على النحو التالي:أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسيةألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائيةأن يكون طالب الرخصة خاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصةألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاحألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماتهتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.في المقابل يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الحالات التالية:إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرتهإذا فقد الشخص المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصةإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.