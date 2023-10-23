الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الأمن العام: جهات الفوركس غير المرخص تنتحل أسماء شخصيات معروفة للاحتيال

الفوركس غير المرخص تنتحل أسماء
الأمن العام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكد الأمن العام على أن انتحال أسماء شخصيات معروفة للدعوة إلى تقديم مساعدات مالية أحد أساليب الاحتيال من جهات الفوركس غير المرخص.اضافة اعلان


عقوبة رادعة لمنتحل الشخصية

يفرض النظام في المملكة عقوبة رادعة على مقترف جريمة انتحال الشخصية وذلك بالسجن والغرامة لحماية أفراد المجتمع من الاحتيال والاستيلاء على الحقوق بطرق منافية للقانون.
حيث يمكن اعتبار جريمة انتحال الشخصية واحدة من أنماط الجرائم المثيرة للقلق والمخاوف في المجتمعات الحديثة.


التعامل مع الجريمة في نظام المملكة

ويتم التعامل مع جريمة انتحال الشخصية في النظام طبقًا لمجموعة من النظم واللوائح السارية في المملكة، بوصفها من الجرائم التي تُعرّض مقترفها للمساءلة القانونية وتلقي العقوبات الرادعة.


استعمال هوية وصفة بشخص آخر

يعرف انتحال الشخصية كونه استعمال أحد الأشخاص هوية وصفة خاصة بشخص آخر لخدمة أغراض شتى مثل الاحتيال أو الترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والفاضحة.
أو الاطلاع على معلومات خاصة وذات سرية عالية أو الاستيلاء على ممتلكات أو مميزات غير مستحقة أو التشهير بالشخصيات العامة.


عقوبة انتحال شخصية في المملكة

تتباين عقوبة انتحال الشخصية بالسعودية المفروضة على مقترف هذا السلوك الاجرامي طبقًا لطبيعة وصفة ودور الشخص المنتحل، وإليك فيما يلي بعض الأمثلة على عقوبة انتحال الشخصية في المملكة :


عقوبة انتحال شخصية عسكري

نصت المادة الثانية من قانون نظام عقوبات انتحال صفة رجال السلطات العامة على أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معًا.
فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معًا.


عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت الجرائم الإلكترونية تصنف ضمن مجموعة الجرائم الجنائية في مختلف المجتمعات ومن بينها جريمة انتحال الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
والتي تتم عبر سرقة الجاني لكلمة المرور والاستيلاء على الحساب أو انتحال الصفة واستعمال الصور واستغلالها في الظهور بصورة مغايرة لما هو عليه أمام المستخدمين بهدف الحصول على وضع اجتماعي ما أو شعبية أو الحصول على منافع مالية أو مساعدات مادية أو عينية.

اقرأ أيضا

F9H27C4XUAAxWaO
4:17 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

عاجل.. أمين الرياض يتخذ 13 قرارًا بشأن هؤلاء

برنامج سكني
3:44 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه من "سكني" حول التنازل عن المنتجات بين الأقارب

هدف
3:13 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

رفع نسبة الدعم المالي لـ 160 مهنة في منتج دعم التوظيف

F9HchDhWQAAc00n
3:12 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

عثرت على مفاجأة.. بلدية الأحساء تُباغت معمل حلويات مخالف

اقرأ أيضا

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن "بدو" ونفخر بذلك (فيديو)

وزير الاستثمار: سنجعل الشرق الأوسط أوروبا الجديدة

بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي بخصوص رسوم النقل المدرسي

أخبار السعودية.. رخص المركبات وفق استهلاك الوقود واستحقاق حساب المواطن

إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 6:14 م السبت، 21 أكتوبر 2023

في 5 مناطق.. ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات والسموم

الداخلية 1:17 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الحملات الميدانية المشتركة: ضبط (15453) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

2023-10-17_18-19-46 5:51 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما مخالفات صدم وهروب

الداخلية 1:18 م السبت، 14 أكتوبر 2023

بينهم 7684 امرأة.. الداخلية تعلن عن ضبط 16790 مخالفًا

اقرأ أيضا

وزير الطاقة1
1:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تسعى إلى أن تكون نموذجا في الاقتصاد الدائري الكربوني

2169638
1:07 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"

أمطار غزيرة على عسير
11:58 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق

الوقود
11:02 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

10 معلومات عن المقابل المادي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب استهلاك الوقود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F9H27C4XUAAxWaO
4:17 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

عاجل.. أمين الرياض يتخذ 13 قرارًا بشأن هؤلاء

أمطار غزيرة
3:57 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الموعد والمناطق.. حالة مطرية متوقعة على أجواء المملكة

عقارات
3:57 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

خلال 15 عامًا.. ارتفاع أسعار العقارات في جدة بـ 581%

62-142409-saudi-tadawul-preparing-list-shares-main-market_700x400
3:00 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

عاجل.. "تداول" تطرح وظائف براتب 14 ألف ريال

اعصار تيج
2:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

حساب المواطن
1:37 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين