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الأمن البيئي يضبط مخالفين ويحذر من إشعال النار في غير الأماكن المخصصة

الامن البيئي
الأمن البيئي
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (41) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي الرياض المدينة المنورة.اضافة اعلان

عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

غرامة إشعال النيران
وفي نفس السياق ضبطت قوات الأمن البيئي مخالفين لنظام أمن البيئة، حيث أشعلوا النيران في غير الأماكن المخصصة لها في الرياض، موضحة أن الغرامة 3 آلاف ريال.

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