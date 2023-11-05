"الأمن البيئي" يحذر المتنزهين من هذه الممارسات: مخالفات تستوجب العقوبة

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شددّت القوات الخاصة للأمن البيئي، على المتنزهين بالمحافظة على مواقع التنزه وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها.





العقوبة: اضافة اعلان



ضبط 4 مواطنين:



عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي



غرامة إشعال النيران



وأكدت أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة للأنظمة، ويعرّض للعقوبة.ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.في وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (41) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي الرياض المدينة المنورة.وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.وفي نفس السياق ضبطت قوات الأمن البيئي مخالفين لنظام أمن البيئة، حيث أشعلوا النيران في غير الأماكن المخصصة لها في الرياض، موضحة أن الغرامة 3 آلاف ريال.