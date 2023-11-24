السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأمم المتحدة توسّع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية في غزة

غزة
الأوضاع في غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وسّعت الأمم المتحدة من نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفي مختلف أنحائه في أول أيام الهدنة الإنسانية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن 200 شاحنة أرسلت إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، فيما فُرغت 137 شاحنة من حمولاتها في نقطة استقبال تابعة للأونروا في غزة، لتكون أكبر قافلة مساعدات إنسانية يتم استقبالها في القطاع منذ السابع من أكتوبر.اضافة اعلان

 129 ألف لتر من الوقود


كما دخل غزة 129 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات تقل وقوداً، وأُجلي 21 مريضاً من ذوي الحالات الحرجة من شمال غزة، في إطار عملية طبية واسعة النطاق.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن فرق الإغاثة من الأمم المتحدة وشركائها ستواصل توسيع نطاق العمل لتلبية احتياجات السكان في أنحاء غزة خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:33 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

السبت 11 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

عخ89
11:50 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

بالفيديو.. الطائرة الـ20 للمملكة تصل مطار العريش لإغاثة متضرري غزة

F_tbg2cWEAAmvNz
11:36 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الشروط ورابط التقديم.. جامعة الملك خالد تعلن وظائف بنظام العقود

اضطراب طيف التوحد
11:13 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

خبير يكشف أهم تحديات تشخيص اضطراب طيف التوحد في المملكة

اقرأ أيضا

تقنية وشاشات عرض.. تدشين المصلى المتنقل بالأحساء

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

أهم 10.. لائحة محظورات وسائل النقل العام وكيف تحصل على الوقود بالمجان؟

باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

أمير الباجة: تعزيز هوية المنطقة بـ 4 مدن زراعية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

العدوان الصهيوني على غزة 9 12:24 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شهداء وجرحى في قصف قوات الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة

اعتداءات صهيونية متواصلة على الشعب الفلسطيني 11:37 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 152 مليون ريال

download 1:10 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحث على الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

غزة 1:39 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

مفوض أممي: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

اقرأ أيضا

F_tYruhWwAA_raq
7:17 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

ضربات قاصمة.. مداهمة أوكار تجار السموم والمهربين بعدة مناطق

التنمر في المدارس
7:14 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. اعتبارًا من الأحد.. بداية التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

لتتتلتلاتال
7:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

أمطار الرياض.. استمرار الهطول على الشرفة جنوب الدوادمي

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
6:19 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 530 مليون ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
1:02 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. تعويضات حقوق المسافرين وتوضيح عاجل حول التصوير بدون إذن

مواقيت الصلاة
12:33 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

السبت 11 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

حساب المواطن - ريال
12:26 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من حساب المواطن حول إيقاف الدعم بشكل تلقائي بهذه الحالة

F_uKDPDWwAAaY4o
11:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

images
10:02 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

الزفاف بالسعودية
9:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

بعد هذا التحذير.. هل يتم تغيير موعد حفلات الزفاف بالمملكة؟