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الأمم المتحدة تعلن عن استضافة المملكة اليوم العالمي للبيئة 2024

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أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، عن استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة لعام 2024 م.
جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP السيدة إنغر أندرسن، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبد الله السلمان، اليوم الثلاثاء، في عاصمة كينيا نيروبي.اضافة اعلان

الدور الفاعل لحكومة المملكة

وتأتي استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة للتأكيد على الدور الحيوي والفاعل لحكومة المملكة في المجال البيئي وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة سنويًا في 5 يونيو، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، تطور هذا اليوم ليصبح واحدًا من أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية.

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