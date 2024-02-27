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"الأمر بالمعروف" تطلق حملة "الدين يسر" بمنطقة الجوف

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمر بالمعروف
أ أ
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أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة حملة "الدين يسر"، من خلال اللوحات والشاشات الرقمية في مستشفى الملك فهد بمدينة الباحة.
كما فعلت نفس الأمر بمحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، والمخواة، والحجرة محتوى الحملة في طرق وميادين المحافظات ومطار الملك سعود عبر اللوحات الرقمية.اضافة اعلان

هدف حملة "الدين يسر"


وتهدف الحملة إلى بيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة.

"الدين يسر" بمكة

وفي وقت سابق، دشن نائب أمير مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل اليوم، حملة "الدين يسر" التوعوية التي تنظّمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.
واستمع سموّه لشرح عن الحملة التي تهدف إلى ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة، وتستهدف جميع فئات المجتمع عبر برامج متنوعة

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