"الألكسو" تساند الشعب الفلسطيني وتندد بالهجوم الدامي على غزة

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أعربت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني، وأبدت أسفها للمشاهد المحزنة التي خلفها الدمار. اضافة اعلان

وأشارت المنظمة إلى الدمار الذي استهدف الأطفال والنساء والمؤسسات التربوية والثقافية والصحية والبنية التحتية.





الهجوم الدامي على قطاع غزة





الحفاظ على البنية التعليمية والصحية





حق الشعب الفلسطيني



وأوضحت "الألكسو" في بيان أصدرته اليوم من مقرها بالعاصمة تونس، أنها تتابع بكل قلق الأحداث الجارية في أرض فلسطين والهجوم الدامي على قطاع غزة.وأهابت بمختلف المنظمات والهيئات العربية والدولية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم من أجل الوقوف مع حق أطفال فلسطين في توفير جو آمن للتعليم.وطالبت المنظمة بتضافر الجهود لإعانة الشعب الفلسطيني والوقوف معه للحفاظ على بنيته التعليمية والثقافية والصحية.ودعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل إيقاف استهداف المرافق التعليمية واستهداف الأطفال والنساء العزل.مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والعيش بكرامة في أرضه وفق ما أقرته المواثيق والمعاهدات الدولية.