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الأكثر طلبًا في غزة.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 6 تصل العريش (فيديو)

مساعدات إغاثية
جانب من المساعدات
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وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السادسة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.اضافة اعلان
وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.


مساعدات طبية

وأفاد مراسل فضائية "الإخبارية"، بأن الطائرة تحمل على متنها مساعدات طبية وهي الأكثر احتياجًا في قطاع غزة. 
وقال إنه سيتم تفريغ الطائرة ونقل محتواها على الفور إلى المخازن الاستراتيجية، وإعادة شحنها بالسيارات ومن ثم نقلها على الأكثر غدًا أو بعد غد إلى محيط معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.
ويأتي هذا بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

في الأثناء، وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، 4 شاحنات سعودية إلى قطاع غزة محملة بمواد إغاثية متنوعة لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الأزمة الحالية.
وبعد عبورها منفذ رفح، وصلت الشاحنات الإغاثية ضمن سلسلة القافلات المنطلقة من العريش.
ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .

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