الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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"الأزمات والكوارث" بمكة المكرمة يحذر المواطنين من خطورة هذا الأمر

مركز الازمات مكة
مركز إدارة الأزمات والكوارث بمكة المكرمة
أ أ
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أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بجميع المواطنين بأخد الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
وأضاف، نظرًا لتعرض بعض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية، بداية من يوم غدٍ (الجمعة) حتى يوم (الأحد) المقبلاضافة اعلان

رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الحناكية والعهد".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع والوجه وتيماء وحقل".
3 - منطقة القصيم، وتشمل "النبهانية وضرية وعقلة الصقور.
4 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة والخرمة والمويه ورنية والشعيبة".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء وموقق".

النجم الثاني من المربعانية وأهم ظواهره المناخية

من جهته، أعلن خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الخميس يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب ومدته 13 يومًا.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن النجم الثاني من المربعانية هو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري، وأهم ظواهره المناخية هي:

8 ظواهر للنجم الثاني من المربعانية

1 - تُقلم فيها الأشجار.
2 - فيه هجرة الأوز الشتوي.
3 - يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب.
4 - فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة،
5 - فيه دخول الشتاء فلكيًا في شمال الكرة الأرضية.
6 - تعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء.
7 - يمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة.
8 - فيه برد الانصراف تقول العرب وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.

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