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الأرصاد يٌنبّه أهالي جدة بالإنذار الأحمر: سيول وتساقط برد

سيول جدة -- السيول
أرشيفية
أ أ
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً - إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.اضافة اعلان

موعد التنبيه

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 12 من صباح يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

تنبيه على مكة

في السياق ذاته، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
وبين أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة - الطائف - الجموم - الكامل - أضم - العرضيات - ميسان - جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة)، وذلك ابتداء من اليوم إلى يوم الخميس المقبل، تشتد غزارتها اليوم وغداً.

الدفاع المدني

بدورها أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات كافة.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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