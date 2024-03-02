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الأرصاد يصدر توضيحًا مهما بخصوص عاصفة ترابية على الرياض

عاصفة الرياض
عاصفة الرياض
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أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، أن الرياض لم تشهد سوى عاصفة ترابية واحدة خلال العام الماضي 2023م.

 عاصفة ترابية على الرياض اضافة اعلان

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "وفقاً للتقارير الصادرة من المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، فإن الرياض لم تشهد سوى عاصفة ترابية واحدة في 2023، سُجلت في 28 أبريل".


توقعات الأرصاد لطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، المدينة المنورة، تبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط حفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.


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