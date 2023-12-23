"الأرصاد" يُحذر من استمرار الأمطار على مناطق المملكة حتى ساعات الفجر

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من هطول أمطار مُتفرقة على بعض مناطق المملكة، مع توقعات بامتدادها لأجزاء عِدّة من منطقة مكة المكرمة في ساعات مُتأخرة من الليلة والفجر. اضافة اعلان





حالة من عدم الاستقرار الجوي



التقلبات الجوية بدأت منذ الأمس وتستمر حتى اليوم



امتداد فرص الأمطار لتشمل مكة المكرمة وجدة





عضو المجموعة مطرسهيل أبونايف العقل من امطار اول طريق العلا غرب #حايل الان س ١١.٣٠ م الجمعة ٩ جماداخر ١٤٤٥عضو المجموعة مطرسهيل أبونايف العقل pic.twitter.com/PPLuL0vjx8 December 22, 2023

أسباب حالة الاضطراب الجوي على مناطق المملكة



يأتي هذا بالتزامن مع دخولنا في أول أيام فصل الشتاء يوم غدٍ الجمعة 22 ديسمبر 2023م، حيث من المُتوقع أن تتأثر أجزاء واسعة من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.وحسب "طقس العرب"، فإن الأمطار المتوقعة بدأت أمس الجمعة على تبوك واتسعت لتشمل أجزاء واسعة من المملكة.وأظهرت صور الاقمار الاصطناعية تشكل كميات من السحب الممطرة في سماء الأجزاء الشمالية الساحلية من منطقة تبوك الممتدة من نيوم حنى ضبا، حيث تشهد هذه المناطق تساقط للأمطار بشدة متفاوتة.ومن المتوقع أن تتسع رقعة هذه السحب لتشمل بعض الأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وخاصة مدينة ينبع، تمتد لاحقاً خلال يوم ومساء الجمعة لتشمل أجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية، مع استمرار تحرك حزام السحب تدريجياً نحو الجنوب، لتشمل أجزاء من منطقة حائل مع ساعات الظهر والعصر، وتتحرك نواحي القصيم وحفر الباطن.وبعد منتصف ليل الجمعة، بدأت منطقة مكة المكرمة وسواحلها، بما فيها مدينة جدة تتأثر بفرص الامطار اعتبارًا تستمر حتى فجر وصباح اليوم السبت، بحيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، لا يُستبعد أن تُصحب هذه الأمطار ببعض الزخات الغزيرة أحياناً في بعض المناطق.وتأتي حالة الإضطراب الجوي هذه نتيجة لامتداد منخفض جوي بارد نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، بالتزامن مع نشاط منخفض البحر الأحمر واندفاع كتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية ونشوء حالة من عدم الإستقرار الجوي تتشكل على إثرها السُحب القوية المترافقة بالأمطار.