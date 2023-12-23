"الأرصاد" يُحذر من استمرار الأمطار على مناطق المملكة حتى ساعات الفجر

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من هطول أمطار مُتفرقة على بعض مناطق المملكة، مع توقعات
بامتدادها لأجزاء عِدّة من منطقة مكة المكرمة في ساعات مُتأخرة من الليلة والفجر.
حالة
من عدم الاستقرار الجوييأتي
هذا بالتزامن مع دخولنا في أول أيام فصل الشتاء يوم غدٍ الجمعة 22 ديسمبر 2023م،
حيث من المُتوقع أن تتأثر أجزاء واسعة من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وحسب "طقس العرب"، فإن الأمطار المتوقعة بدأت أمس الجمعة على تبوك واتسعت لتشمل أجزاء واسعة من المملكة.
أمطار شمال شرق #جدة_الأن 🌧️.— #أحيطونا_بأجوائكم (@Mediancmksa) December 22, 2023
اللهم اجعلها أمطار خير وبركة🙏🏻
تصوير | عبدالمحسن الحربي#أحيطونا_بأجوائكم pic.twitter.com/oAATF7xSLD
التقلبات
الجوية بدأت منذ الأمس وتستمر حتى اليوم وأظهرت
صور الاقمار الاصطناعية تشكل كميات من السحب الممطرة في سماء الأجزاء الشمالية
الساحلية من منطقة تبوك الممتدة من نيوم حنى ضبا، حيث تشهد هذه المناطق تساقط للأمطار بشدة متفاوتة.
امطار غزيره حي #الحمدانيه #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 22, 2023
من محمد السفري pic.twitter.com/hhfswzasWy
ومن المتوقع أن تتسع رقعة هذه السحب لتشمل بعض الأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وخاصة مدينة ينبع، تمتد لاحقاً خلال يوم ومساء الجمعة لتشمل أجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية، مع استمرار تحرك حزام السحب تدريجياً نحو الجنوب، لتشمل أجزاء من منطقة حائل مع ساعات الظهر والعصر، وتتحرك نواحي القصيم وحفر الباطن.
امتداد
فرص الأمطار لتشمل مكة المكرمة وجدة وبعد منتصف ليل الجمعة، بدأت منطقة مكة المكرمة
وسواحلها، بما فيها مدينة جدة تتأثر بفرص الامطار اعتبارًا تستمر حتى فجر وصباح اليوم
السبت، بحيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من
الأمطار، لا يُستبعد أن تُصحب هذه الأمطار
ببعض الزخات الغزيرة أحياناً في بعض المناطق.
من امطار اول طريق العلا غرب #حايل الان س ١١.٣٠ م الجمعة ٩ جماداخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 22, 2023
عضو المجموعة مطرسهيل أبونايف العقل pic.twitter.com/PPLuL0vjx8