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"الأرصاد" يُحذر سكان تبوك من تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة

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أمطار تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا لأهالي منطقة تبوك من انخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة مع فرصة تساقط الثلوج.
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تساقط الثلوج على تبوك والمناطق الشمالية

وأوضح أن منطقة تبوك يجلت اليوم, أولى موجات البرد في شتاء هذا العام، حيث تدنت درجات الحرارة إلى مادون الـ 8 درجات مئوية، الأمر الذي يُنبئ عن قرب موعد تساقط الثلوج على تبوك والمناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة.

اقتراب المنخفضات القطبية شديدة البرودة

وأضاف أن درجات الحرارة آخذة في الانخفاض مع اقتراب المنخفضات القطبية شديدة البرودة التي عادة ما تتحرك في مسار يؤثر على بلاد الشام والأردن ليواصل تأثيره على شمال المملكة.
وكشف مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية فرحان العنزي، أن أهالي تبوك وزائريها والمقيمين فيها تقارير الطقس في الأيام القليلة القادمة ليتمكنوا من معايشة هذه الظاهرة المناخية التي تمتاز بها المرتفعات الشمالية لأسباب ردها إلى العوامل الجوية والمناخية المحفزة لتساقط الثلوج في جبال اللوز وفي منطقتي الظهر وعلقان، وفي بعض الأحيان على جنوب تبوك تجاه الحرة أو مايُعرف بجبل شيبان.

عاملان أساسيان لتساقط الثلوج

 وأكد أن هناك عاملان أساسيان لتساقط الثلوج، الأول منها يكمن في مدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة، حيث إنه في الغالب يلامس المنطقة الشمالية الغربية " منطقة علقان وجبل اللوز " ، وقد يتعمق أكثر جنوبًا ويؤثر على جبال حسمى غرب تبوك ،وقد يصل تأثيره إلى جنوب منطقة تبوك حيث جبال الحرة، فيما يكمن العامل الثاني في مدى نزول خط التجمد.

هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي

وبين أن المنخفضات القطبية يصاحبها هبوط مستوى التروبوز، وبالتالي هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي، ويبحث المهتمون بالطقس عن بعض الخطوط المعروفة بالخطوط الثلجية مثل خط 540 في طبقة الـ 500 mb وخط 130 في طبقة 850 mb، مشيراً إلى أن ذلك يعطي احتمالية هطول الثلوج على مستوى سطح الأرض وهي : خطوط مرسومة في خرائط الطقس تعبر عن مدى ارتفاع أو هبوط الطبقة، وبالتالي مدى تعمق المنخفض.

المقياس الحقيقي لدرجة الحرارة

 ولفت الانتباه إلى أن المقياس الحقيقي هو درجة حرارة الصفر المئوي على أي مستوى وبالتالي نوع الهطول الذي يحدث، مؤكداً أن أنواع الهطولات تكون ثلوج قطنية، عند درجات الحرارة التي تحت الصفر المئوي وعلى شكل حبيبات جليدية المعروفة بالسليت في المستويات المتداخلة فيها درجات الحرارة بين الصفر المئوي أو أعلى أو أقل منه، وهطول على شكل مطر على الارتفاعات التي تكون فيها درجات الحرارة أعلى من الصفر المئوي، إلى جانب ارتفاع الجبال لتكون أكثر عرضة لتلك الهطولات من غيرها بسبب تدني درجات الحرارة فيها مع الجبهات الهوائية الباردة حيث تكون أقل من الصفر المئوي.

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