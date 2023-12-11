الأرصاد يحذر أهالي الجوف من ضباب كثيف يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون البرتقالي لأهالي منطقة الجوف، بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

ضباب يحجب الرؤية في القريات وطبرجل:

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وتوقع المركز، ضباب كثيف يحجب الرؤية خاصة في القريات وطبرجل، وتستمر الحالة حتى التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء، بمشيئة الله.هطلت, اليوم أمطار من خفيفة إلى غزيرة على منطقة تبوك شملت، مدينة تبوك ومحافظة البدع والمراكز التابعة لها, ومراكز السرو وبئر بن هرماس وشقري وبجده واللوز وحالة عمار ورحيب والبديعة والضلفة وضواحيها التابعة لمنطقة تبوك.جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.