الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الأرصاد" يتوقع ضبابًا وأمطارًا رعدية وسيولاً على معظم مناطق المملكة

أمطار المملكة 13
ضباب وأمطار وسيول على معظم مناطق المملكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار رعدية وسيول على 9 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.

تكون الضباب على 10 مناطق

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على الشرقية ونجران

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
مضيفًا أن هذه الحالة تكون على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، كذلك على أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم /ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا

استراتيجية الابتعاث
8:10 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تأهيل 70 ألف مبتعث من المواطنين في 17 دولة

7896
8:03 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الموعد والأسباب.. إغلاق شارع الملك عبدالعزيز في القطيف

هيئة تقويم التعليم والتدريب
8:03 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الآن.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين والخريجين

الراتب -- ريال - الموارد
8:00 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بعد تبكير صرفها.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

اقرأ أيضا

إعصار وأمطار.. "الحصيني" يكشف آخر تطورات عاصفة "تيج"

بالتفصيل.. 75دقيقة فارق الدوام الشتوي بين الإدارات التعليمية بالمناطق

مواطن يبتكر اختراعا جديدا لإرشاد التائهين في الصحراء

الموارد البشرية تستعين بـ"بيوت خبرة" لتطبيق المرحلة الثانية للتوطين

توضيح من الأحوال المدنية بشأن السن الإلزامي لإصدار الهوية للذكور والإناث

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 7 9:23 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا متربة على 5 مناطق

أمطار المملكة 6 7:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على 5 مناطق

أمطار المملكة 2 7:16 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

مع تكوّن الضباب.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة و3 مناطق

أمطار المملكة 6 7:12 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

رياح متربة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على مكة والمدينة و3 مناطق

اقرأ أيضا

مساند
12:40 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

توضيح من مساند بشأن تكلفة الاستقدام عبر خدمة معروفة

مواقيت الصلاة
12:18 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الإثنين 8 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ابشر
11:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

منشور شهري يوضّح القيمة المضافة لخدمات وزارة الداخلية

IMG-20231022-WA0009
11:17 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بمشاركة 40 دولة.. "البيئة": انطلاق الدورة الـ40 للمعرض الدولي السعودي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

استراتيجية الابتعاث
8:10 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تأهيل 70 ألف مبتعث من المواطنين في 17 دولة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
8:03 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الآن.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين والخريجين

الراتب -- ريال - الموارد
8:00 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بعد تبكير صرفها.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

أمطار المملكة 13
7:24 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

"الأرصاد" يتوقع ضبابًا وأمطارًا رعدية وسيولاً على معظم مناطق المملكة

العودة للمدارس 7
6:44 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالتفصيل.. 75دقيقة فارق الدوام الشتوي بين الإدارات التعليمية بالمناطق

الدعم السكني سكني
6:24 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

"سكني": التنازل عن المنتجات الإسكانية غير متاح إلا في حالة واحدة