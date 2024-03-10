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الأرصاد: هاتان المنطقتان الأفضل لترائي هلال رمضان (فيديو)

مركز الارصاد الوطني
المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عادل قازنلي، أن منطقتي الرياض والقصيم ستكون أجواؤهما "صافية وأكثر وضوحًا" لترائي هلال شهر رمضان اليوم.اضافة اعلان
وأضاف قازنلي، في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن "المركز له الأسبقية في إصدار التقارير الخاصة بالأجواء وليس بالفلك والفلكيين".

التقارير الجوية 

وأوضح أن المركز يعمل على إرسال التقارير الجوية والرؤية الأفقية وحالة السماء، والتي على أساسها يحدد خبراء الجمعية الفلكية والمتراءون وجهتهم كي يكونوا في أفضل مكان لرؤية الهلال.

الرياض والقصيم الأفضل

وأشار إلى أن مناطق حائل، المدينة المنورة، تبوك تشهد سحبًا تعيق الرؤية نوعًا ما، لكن تكون الرؤية أكثر مصداقية في القصيم، ومنطقة الرياض الأجواء فيها صافية.
ولفت إلى أنه "قد تكون هناك بعض العوالق الترابية لكنها لا تعيق رؤية الهلال، لأنها على سطح الأرض ولا تصل إلى طبقات الجو العليا، ونحن لا نحتاج إلى الرؤية الأفقية، بل إلى الرؤية العمودية".

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