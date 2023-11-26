الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأرصاد: ضباب كثيف يحجب الرؤية بالقصيم حتى هذا الموعد

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون البرتقالي على منطقة القصيم يتضمن الأسياح والبدائع والبيكرية والثامرية.

ضباب كثيف:



وأضاف: كما يتضمن الخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.

وقال إنه من المتوقع أن تشهد تلك المناطق "ضباب" يصاحبها شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن بداية الإنذار الساعة الواحدة ظهرا ونهايته في الساعة التاسعة.

أمطار غزيرة 

اضافة اعلان


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.


وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والطائف".
2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
 وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.




اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:58 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. الأحد 12 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في الباحة

كائنات فطرية
12:13 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

ضبط مخالف لاقتناء وعرض 102 كائن فطري محنط دون ترخيص.. تفاصيل العقوبات

وزارة النقل
11:08 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. "النقل" تكشف عن 5 اشتراطات مهمة في لائحة حقوق والتزامات الركاب

قنوات عين قناة عين
9:59 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل .. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

اقرأ أيضا

ضبط مخالف لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المنطقة الشرقية

حملة على مخالفات الرحلات والخيم وورش الحدادة بالرياض

ضبط 3 مواطنين بالقصيم وإحباط تهريب بجازان.. ضربات متواصلة ضد تجار المخدرات

عاجل.. لماذا لا يتم صرف الدعم السكني يوم الخميس إذا وافق الجمعة 24؟.. إليكم الرد

تعرف على أسباب تعرض بعض حديثي التخرج للاستغلال من جانب الشركات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد 12:20 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على "الحدود الشمالية"

المركز الوطني للأرصاد 12:10 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

الأرصاد يحذر من تقلبات جوية على هذه المنطقة: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية

المركز الوطني للأرصاد 11:05 م السبت، 18 نوفمبر 2023

توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يحجب الرؤية بالمنطقة الشرقية حتى هذا الموعد

المركز الوطني للأرصاد 11:58 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

المركز الوطني للأرصاد يصدر إنذارا على المنطقة الشرقية

اقرأ أيضا

هيئة تقويم التعليم
5:37 م السبت، 25 نوفمبر 2023

تنبيه مهم من "تقويم التعليم" بشأن نتيجة الاختبارات

البناء الذاتي
5:35 م السبت، 25 نوفمبر 2023

تعرف على أبرز 4 حلول ومزايا تمويلية لمنتج البناء الذاتي

السيرة الذاتية - - توكلنا
5:14 م السبت، 25 نوفمبر 2023

الآن.. يمكنك استعراض بطاقاتك عبر تطبيق توكلنا خدمات

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
5:05 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. جازان.. إحباط تهريب مخدرات بقطاع الدائر وضبط إثيوبي في "صامطة"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة التعليم
8:02 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. للطلاب والمعلمين.. تفاصيل الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثاني

سكني
7:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. لماذا لا يتم صرف الدعم السكني يوم الخميس إذا وافق الجمعة 24؟.. إليكم الرد

ا
6:55 م السبت، 25 نوفمبر 2023

تعرف على أسباب تعرض بعض حديثي التخرج للاستغلال من جانب الشركات

فرص وظائف
6:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. لحملة الثانوية والدبلوم.. نيوم تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة

هيئة تقويم التعليم
5:37 م السبت، 25 نوفمبر 2023

تنبيه مهم من "تقويم التعليم" بشأن نتيجة الاختبارات

السيرة الذاتية - - توكلنا
5:14 م السبت، 25 نوفمبر 2023

الآن.. يمكنك استعراض بطاقاتك عبر تطبيق توكلنا خدمات