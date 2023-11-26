الأرصاد: ضباب كثيف يحجب الرؤية بالقصيم حتى هذا الموعد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون البرتقالي على منطقة القصيم يتضمن الأسياح والبدائع والبيكرية والثامرية.





ضباب كثيف:

أمطار غزيرة

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وأضاف: كما يتضمن الخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.وقال إنه من المتوقع أن تشهد تلك المناطق "ضباب" يصاحبها شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية.وأضاف أن بداية الإنذار الساعة الواحدة ظهرا ونهايته في الساعة التاسعة.



في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.





وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:

1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والطائف".

2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.

3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.

4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.





الدفاع المدني يدعو إلى الحذر





وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.





فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.



وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.











