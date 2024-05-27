الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على ثلاث مناطق تستمر حتى هذا الموعد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.



رياح نشطة وأتربة مثارة



شبورة مائية وضباب



توقعات حالة الطقس



وتشمل الحالة الجوية أتربة مثارة وانعدام الرؤية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على كل من الحدود الشمالية والجوف والشرقية.وأوضح المركز، أن الحالة من المتوقع أن تستمر على الحدود الشمالية والجوف حتى الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء، فيما تستمر حتى الـ 11 مساء اليوم الإثنين على الشرقية.من جهته، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد - بمشيئة الله - , من شبورة مائية ( ضباب خفيف ) , على محافظتي الرايس وينبع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ( ٣ - ٥ ) كيلومترات .وبين المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة ٢ صباحًا من يوم غدٍ الثلاثاء , وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساء .هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.