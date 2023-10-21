الأرصاد: توقعات بهطول أمطار ونشاط للرياح في حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة حائل محذرا من تساقط أمطار.





نشاط للرياح

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المركز الوطني للأرصاد





أمطار غزيرة على جازان:

وتشمل الحالة محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 مساءً.

أيضا هطلت الليلة الماضية، أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان، شملت محافظات الحرث، والعارضة، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وهروب، والعيدابي، وأبوعريش، والدرب، وصبيا.. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.





أمطار على مكة والمدينة:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.





وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة .





في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.





وقال إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفية، مصحوبة بنشاط للرياح وتدني في مستوى الرؤية الأفقية.وأضاف أن بداية الإنذار الساعة ١١ صباحا ونهايته في الساعة ٩ مساء يوم غد الاحد، بمشيئة الله.في وقت سابق أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.