الأرصاد: توقعات بتقلبات جوية على ثلاث مناطق تستمر حتى الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة منا لتقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى يوم غد الجمعة.



رياح نشطة وأتربة



توقعات طقس اليوم



وتوقع المركز، رياح نشطة شديدة السرعة، وعوالق ترابية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من الباحة والشرقية ومكة المكرمة.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على مكة حتى الواحدة من ظهر يوم غد، بينما تستمر على الباحة حتى الثانية فجرا، وتستمر على الشرقية حتى الساعة الخامسة بعد عصر يوم غد الجمعة، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، في حين يكون الطقس شديد البرودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مرتفعات تبوك (علقان – جبل اللوز) مع فرصة لتكون الصقيع على تلك المناطق.