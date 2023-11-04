"الأرصاد" تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة.





هطول أمطار رعدية اضافة اعلان



إنذارت حمراء



منطقة الرياض



المنطقة الشرقية



مكة المكرمة



المدينة المنورة



منطقة تبوك



منطقة حائل



منطقة القصيم



منطقة عسير



منطقة جازان



وأوضح المركز، أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.وأضاف المركز، أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.وتابع المركز، أن أعلى درجة حرارة بينبع 36 مئوية، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 8 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95% بالطائف وبريدة والدمام.وقبل ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد " إنذارا أحمر" عن الحالة المناخية على عدة مناطق محذرًا من سقوط أمطار وسيول.فيما أعادت المديرية العامة للدفاع المدني نشر الإنذارات على هذه المناطق، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء منالمنطقة الشرقية ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة المدينة المنورة ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة حائل ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة القصيم ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة عسير ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة جازان ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.